„Fenster und Türen geschlossen halten“ Brand eines Wohnhauses im Landkreis Landshut

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte am Montagvormittag im Landkreis Landshut

Landkreis Landshut. Großeinsatz der Rettungskräfte am Montagvormittag (1. Februar) im Landkreis Landshut. Nach ersten Angaben der Polizei ist in einem Wohnhaus in Oberköllnbach (Gemeinde Postau) ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung sind Anwohner in der Umgebung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ortsdurchfahrt Oberköllnbach ist wegen des Feuerwehreinsatzes derzeit (10.30 Uhr) gesperrt. Ob Personen verletzt wurden, ist unklar. Die Polizei geht nach ersten Angaben von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe aus. Weitere Infos folgen.