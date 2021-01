Landshuter Polizei sucht Tierquäler Mit Luftgewehr angeschossen – Katze schwer verletzt

In Landshut hat ein Tierquäler eine Katze verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter!

Landshut. In Landshut treibt ein Tierquäler sein Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, hat bereits am Mittwoch (20. Januar) ein bislang Unbekannter mit einem Luftgewehr auf eine grau getigerte Kurzhaarkatze geschossen. Der Besitzer hatte das Tier am Nachmittag aus der Wohnung in der Äußeren Regensburger Straße gelassen. Als die Katze am frühen Abend zurückkam, bemerkte der Mann die Schussverletzung am Hals. Die Katze musste von einem Tierarzt versorgt werden. Hinweise auf den unbekannten Schützen bitte an die Polizei Landshut, Telefon 0871/92520.