„Vermeiden Sie Autofahrten“ Glatteis-Warnung für den Raum Landshut

Glatteis-Warnung des Deutschen Wetterdienstes für die Region Landshut!

Landshut. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Glatteis-Warnung für Stadt und Landkreis Landshut herausgegeben. Besonders am Mittwoch (20. Januar) im Zeitraum von 0 bis 9 Uhr müsse „aufgrund von überfrierender Nässe örtlich mit Glatteis (Stufe 2 von 3) gerechnet werden“, heißt es in einem amtlichen Hinweis von Dienstag. Es wird demnach damit gerechnet, dass starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auftreten. Empfehlung der DWD-Experten an Verkehrsteilnehmer im Raum Landshut: „Vermeiden Sie Autofahrten!“