Rettungshubschrauber im Einsatz Junger Autofahrer auf der B299 im Landkreis Landshut verunglückt

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Landshut!

Landkreis Landshut. Am Montagmorgen (18. Januar) hat sich im Gemeindebereich Weihmichl (Lkr. Landshut) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Nach Polizeiangaben war ein Autofahrer (20) gegen 7.30 Uhr auf der B299 von Pfeffenhausen in Fahrtrichtung Oberneuhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. „Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden“, so ein Polizeisprecher.