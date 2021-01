Unfall im Landkreis Landshut Kollision mit Traktor – Rollerfahrer mittelschwer verletzt

Heftiger Verkehrsunfall im Landkreis Landshut am Montagmorgen

Landkreis Landshut. Am frühen Montagmorgen (18. Januar) hat sich in der Gemeinde Velden (Lkr. Landshut) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Traktorfahrer (61) gegen 5.45 Uhr im Bereich der Viehweide aus einem Grundstück in die vorfahrtsberechtigte Straße einbiegen und übersah einen Rollerfahrer (56). Bei der leichten Kollision kam der Rollerfahrer zu Sturz und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Roller entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.