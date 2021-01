Wohnung völlig verqualmt Feuerwehreinsatz in der Landshuter Innenstadt

Feuerwehreinsatz in der Landshuter Innenstadt!

Landshut. Am Donnerstagmorgen (7. Januar) wurden Rettungskräfte in die Litschengasse in der Landshuter Innenstadt gerufen, da aus einer Wohnung ein Rauchmelder zu hören war. Der Bewohner war nicht zuhause, deshalb öffneten Einsatzkräfte die Wohnungstür. Auf dem eingeschalteten Herd war eine Pfanne vergessen worden, was die starke Rauchentwicklung verursachte. „Glücklicherweise entstand kein größerer Sach- oder Gebäudeschaden“, so ein Polizeisprecher. Nach Durchlüften der Wohnung konnte die Tür wieder verschlossen werden.