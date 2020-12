Bundespolizei sucht Zeugen und Täter Wer hat die Betonplatte aufs Bahngleis gelegt?

Diese Betonplatte wurde am Sonntagabend in Landshut auf die Bahngleise gelegt. Foto: Bundespolizei Passau

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Sonntag, 27. Dezember, zwischen 18.43 Uhr und 19.14 Uhr in der Nähe der Dieselstraße in Landshut eine Beton-Abdeckplatte auf die Gleise der Bahnstrecke von Landshut in Richtung Bayerisch Eisenstein gelegt. Die Bundespolizei hofft nun auf Zeugenhinweise.