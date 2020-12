Rauchmelder verhindert Schlimmeres Brennender Adventskranz löst Feuerwehr-Einsatz aus

Eine Landauerin hatte vergessen, ihren Adventskranz auszupusten. Deshalb musste die Feuerwehr anrücken. Foto: 123rf.com

Ein vergessener Adventskranz löste am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 2 Uhr morgens in einer Wohnung in der Landauer Pfarrer-Huber-Straße den Rauchmelder aus. Neben der Frau, der er gehörte, wurden auch Nachbarn wach. Letztere alarmierten den Notruf, weil sie neben dem Feuermelder Brandgeruch aus der Wohnung der älteren Dame wahrnahmen.