Schreckmoment am Dienstagmorgen Feuerwehr-Großeinsatz in Kindergarten im Landkreis Landshut

Großeinsatz für Feuerwehr- und Rettungskräfte in einem Kindergarten im Landkreis Landshut.

Landkreis Landshut. Schreckmoment im Kneipp-Kindergarten St. Johann in Achldorf bei Vilsbiburg (Lkr. Landshut): Am Dienstag (15. Dezember) gegen 9 Uhr Alarm schlug die Brandmeldeanlage Alarm. Die Kindergarten-Verantwortlichen evakuierten das Gebäude, so dass sich die alarmierten Feuerwehr-Kräfte unverzüglich um die Bekämpfung der Rauchentwicklung kümmern konnten. Bereits nach Kurzem stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt an der Hackschnitzelheizung im Technikraum die Ursache für die Rauchentwicklung war. Die Kinder konnten nach ca. 45 Minuten in ihre Gruppenräume zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Ein Heizungstechniker wurde zur Behebung des Defekts hinzugezogen. Dadurch konnte ohne weitere Störungen der Kindergartenbetrieb wieder aufgenommen werden. Aufgrund der anfänglich unklaren Lage war ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften im Einsatz.