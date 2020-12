Lkw mit Auto kollidiert B15n nach schwerem Unfall am Montagvormittag komplett gesperrt

Schwerer Unfall auf der B15n am Montagvormittag!

Landkreis Landshut. Schwerer Verkehrsunfall auf der B15n: Nach ersten Angaben der Polizei sind am Montagvormittag (7. Dezember) gegen 11 Uhr ein Pkw und ein Lastwagen kollidiert. Offenbar wurde eine Person verletzt. Die Unfallstelle liegt zwischen Neufahrn (Lkr. Landshut und Schierling. Die B15n ist in diesem Bereich vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Neufahrn ausgeleitet. Nähere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Es wird nachberichtet.