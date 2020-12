Schockanruf im Landkreis Landshut Seniorin sollte Medikamente für angeblich an Corona erkrankte Angehörige zahlen

Mit einer ganz fiesen Masche haben Gauner versucht, an das Geld einer Seniorin aus Vilsbiburg (Lkr. Landshut) zu kommen.

Vilsbiburg. Am Freitagvormittag (4. Dezember) bekam die Rentnerin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich sich als Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Regensburg ausgab. Sie gab vor, dass Angehörige der Rentnerin wegen einer schweren Covid19-Erkrankung in ärztlicher Behandlung seien. Nun, so die Unbekannte weiter, sei ein teures Medikament notwendig, dessen Kosten aber nicht von der Krankenkasse übernommen werde. Die Rentnerin solle deshalb einen hohen fünfstelligen Geldbetrag bereitstellen, dieser würde dann umgehend abgeholt.

Glücklicherweise fragte die Seniorin bei ihren Angehörigen nach und konnte in Erfahrung bringen, dass niemand im Krankenhaus liegt. Eine Geldübergabe fand nicht statt.

Die Polizei Vilsbiburg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und rät, auf derartige Schockanrufe nicht einzugehen und in solchen Fällen unverzüglich die Polizei unter dem Notruf 110 zu alarmieren.