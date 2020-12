44-Jähriger verletzt Spaziergänger von freilaufendem Hund angegriffen

Ein Spaziergänger ist in Salzdorf bei Landshut von einem Hund gebissen und verletzt worden.

Salzdorf. Hundeattacke in Salzdorf: Am Mittwochnachmittag (2. Dezember) ist ein 44-jähriger Spaziergänger auf einem Feldweg von einem freilaufenden Hund ins Gesäß gebissen worden. „Der Hundehalter entschuldigte sich, die Personalien wurden nicht ausgetauscht, da der Spaziergänger zunächst offensichtlich unverletzt war“, so ein Polizeisprecher. Später stellte der 44-Jährige doch eine Verletzung fest und meldete den Vorfall der Landshuter Polizei. Der Hundehalter, offenbar ein Senior um die 80, wird gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 0871/92520, zu melden.