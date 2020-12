Crash im Berufsverkehr Zwei Verletzte nach Unfall in der Konrad-Adenauer-Straße in Landshut

Schwerer Verkehrsunfall im Stadtgebiet Landshut am Freitag

Landshut. Am Freitagmorgen (4. Dezember) kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße in Landshut. Ein Autofahrer (57) wollte nach Polizeiangaben in die Schönaustraße einbiegen und kollidierte dabei mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw-Fahrer (26). Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug in ein angrenzendes Grundstück geschleudert.

Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen und der 26-Jährige mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben, die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Konrad-Adenauer-Straße war bis etwa 11.30 Uhr komplett gesperrt.