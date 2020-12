Schwerer Unfall am Freitagmorgen Konrad-Adenauer-Straße in Landshut in beide Richtungen gesperrt

Schwerer Unfall in Landshut - Komplettsperrung am Freitagmorgen!

Landshut. Schwerer Unfall am Freitagmorgen (4. Dezember) in Landshut: Nach ersten Informationen der Polizei sind zwei Autos in den Crash verwickelt. Die Konrad-Adenauer-Straße ist im Bereich des Kasernenecks derzeit (Stand: 6.30 Uhr) in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Komplettsperrung andauert, ist unklar. Nähere Einzelheiten zum Unfall liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.