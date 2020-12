Einbruch in Landshuter Tabakladen Einbrecher reißen 150 Kilo schweren Tresor aus der Verankerung

Hoher Schaden nach Einbruch in einen Tabakladen in Landshut.

Landshut. Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag (3. Dezember) hebelten Unbekannte die Eingangstüre zu einem Tabakladen in der Zweibrückenstraße in Landshut auf. Aus dem Geschäft entwenden die Täter Tabakwaren und Bayernlose. Mehr noch: „Einen rund 150 kg schweren Tresor rissen sie aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Der Diebstahlschaden wird momentan auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt“, so ein Polizeisprecher. Die Kripo Landshut ermittelt.

Zeugen, die im Bereich der Zweibrückenstraße/Leukstraße/Litschengasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo unter der Rufnummer 0871/9252-0 in Verbindung zu setzen.