Verletzter, hoher Sachschaden Zusammenstoß zwischen Traktor und Lkw im Landkreis Landshut

Heftiger Verkehrsunfall im Landkreis Landshut!

Landkreis Landshut. Am Dienstagvormittag (1. Dezember) war ein 20-jähriger Traktorfahrer, der als Räumdienst eingesetzt war, in der Gemeinde Velden (Lkr. Landshut) in Richtung B 388 unterwegs.

„Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit konnte er auf der schneeglatten Straße nicht mehr rechtzeitig hinter einem auf seiner Fahrbahnhälfte gesichert abgestelltem Fahrzeug der Straßenmeisterei anhalten“, so ein Polizeisprecher. Der junge Mann zog die landwirtschaftliche Zugmaschine deshalb auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Lkw-Fahrer (53) aus Landshut. Der Traktor prallte frontal gegen das Führerhaus des Lkw, der durch den Aufprall in den rechten Straßengraben geschoben wurde.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 31.000 Euro.