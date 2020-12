Feuerwehreinsatz in Furth (Lkr. Landshut) Brand in der Mädchentoilette der Grund- und Mittelschule

Feuerwehreinsatz in einer Grund- und Mittelschule im Landkreis Landshut.

Landkreis Landshut. Am Dienstag (1. Dezember) bemerkte eine Lehrerin der Grund- und Mittelschule in Furth (Lkr. Landshut) eine Rauchentwicklung in der Mädchentoilette.

In einer der Kabinen war um die Mittagszeit ein Toilettenpapierspender in Brand geraten. Die Trennwand, an der dieser Spender hing, wurde zudem verkohlt. Glücklicherweise konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten, da beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte das Feuer bereits erloschen war.

Es wurde niemand verletzt, allerdings sind im betroffenen Toilettenbereich erhebliche Rußschäden entstanden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine technische Brandursache auszuschließen“, so ein Polizeisprecher. Die Landshuter Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Während des Feuerwehreinsatzes war der Bereich um die Schule vorübergehend gesperrt.