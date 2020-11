Kripo bittet um Hinweise Junger Mann (21) in der Landshuter Innenstadt überfallen

Überfall auf jungen Mann in der Landshuter Innenstadt!

Landshut. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, ist am Donnerstagabend (19. November) ein junger Mann in der Landshuter Innenstadt überfallen worden. Der 21-Jährige war gegen 21 Uhr zu Fuß in der Neustadt unterwegs, als ihm zwei Männer entgegenkamen und ihn in die Königsfeldergasse drängten. Sie forderten vom 21-Jährigen Geld und griffen sich dann seine Airpods sowie sein iPhone 6s aus der Jackentasche.

Die Täter waren nach Angaben des Opfers dunkelhäutig und sprachen gebrochen Deutsch. Der 21-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Landshut, Telefon 0871/9252-0.