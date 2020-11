Heftiger Crash beim Überholen Fahrzeugführerin (67) macht Abflug ins Maisfeld

Verkehrsunfall im Landkreis Landshut

Landkreis Landshut. Am Freitagnachmittag (6. November) ereignete sich auf der Staatsstraße 2045 im Landkreis Landshut ein Verkehrsunfall. Eine 67-Jährige wollte nach Polizeiangaben ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren nach links übersah sie jedoch einen Transporter, welcher sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert wurde. Zum Glück aller Beteiligten wurden niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. „Gegen die Verursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet“, so ein Polizeisprecher.