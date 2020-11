Verstoß gegen die Corona-Regeln Grüppchenbildung am Busbahnhof im Landkreis Landshut – Anzeige

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz im Landkreis Landshut – fünf Personen werden angezeigt.

Landkreis Landshut. Am Donnerstagabend (5. November) bemerkte eine Streife der Polizei Rottenburg am Busbahnhof Rottenburg (Lkr. Landshut) eine fünfköpfige Personengruppe. Da die Personen eng beieinander standen und sich die Gruppe auch nach einiger Zeit noch nicht aufgelöst hatte, wurde sie von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die fünf Männer alkoholisiert waren und zudem aus verschiedenen Haushalten stammten. „Somit stellte der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz dar“, so ein Polizeisprecher. Gegen alle fünf Personen wurde Anzeige erstattet.