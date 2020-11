Schock für Autofahrer am Donnerstagabend Silvesterrakete im Josef-Deimer-Tunnel gezündet – Polizei Landshut sucht dringend Zeugen

Gegen zwei junge Männer (17, 19) wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Landshut. Am späten Donnerstagabend (5. November) war ein Autofahrer (19) in einem silbernen Audi im Josef-Deimer-Tunnel von der Grieserwiese her kommend in Richtung Podewilsstraße unterwegs.

Wie die Polizei meldet, zündete gegen 23 Uhr der Beifahrer (17) im Tunnel eine Silvesterrakete und warf sie aus dem fahrenden Auto in Richtung einer Haltebucht. Drei entgegenkommende Fahrzeugführer waren wegen des Blitzes und des Knalls offenbar dermaßen erschrocken, dass sie ihre Fahrzeuge stark abbremsen mussten.

Eine Polizeistreife konnte bei einer späteren Kontrolle in dem silberfarbenen Audi noch weitere Silvesterraketen und Böller sicherstellen. Gegen Fahrer und Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei Landshut (Telefon 0871/92520) sucht nun die drei Fahrer der entgegenkommenden Autos sowie weitere Zeugen.