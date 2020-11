In Wohnung auf Frau (29) eingeschlagen Häusliche Gewalt in der Landshuter Innenstadt löst Großeinsatz der Polizei aus

Großeinsatz der Polizei in der Landshuter Innenstadt.

Landshut. Großeinsatz am Dienstagabend (3. November) in der Landshuter Innenstadt.

Gegen 23 Uhr läuft eine Frau laut schreiend durch die Neustadt in Richtung Polizeiwache. Mehrere uniformierte Polizisten sowie Beamte in Zivil sind rasch vor Ort, sichern mit Fahrzeugen den Bereich am Kriegerdenkmal. Laut Informationen der Polizei soll es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen sein. Ein Mann (47) soll mit der Faust auf eine 29-Jährige eingeschlagen haben. Zunächst sei vermutet worden, dass sogar eine Waffe im Spiel sei, so ein Polizeisprecher zum Wochenblatt. Deshalb rückte ein Großaufgebot an Sicherheitskräften an.

Die 29-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber offenbar nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ob es sich beim Opfer der Attacke um die schreiende Frau handelt, ist unklar. Die Polizei Landshut ermittelt gegen den 47-Jährigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Offenbar waren bei der heftigen Auseinandersetzung auch Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen worden.