Zeugenaufruf der Kripo Landshut Einbruch in Sparkassenfiliale – Tresor aufgeflext

Einbruch in eine Sparkassenfiliale in Ergolding (Lkr. Landshut).

Landkreis Landshut. Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht auf Mittwoch (4. November) in eine Bankfiliale in Ergolding (Lkr. Landshut) eingebrochen.

Die Täter drangen über das Dach in die Sparkassenfiliale in der Alten Regensburger Straße ein und flexten einen Tresor auf. „Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist momentan noch nicht bekannt“, so ein Polizeisprecher. Im Zusammenhang mit dem Einbruch bittet die Kripo Landshut unter Telefon 0871/92520 um Hinweise aus der Bevölkerung.