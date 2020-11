Polizistin auf der Anklagebank „Ich wollte, dass sie endlich Verantwortung dafür übernimmt“

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen die Landshuter Polizistin (45) stand die Zeugenaussage ihrer ehemaligen Lebensgefährtin Eva Z. (Name geändert) vor der sechsten Strafkammer des Landgerichts Landshut auf dem Programm.

Landshut. Gemeinsam sollen sie zwei Einbrüche verübt haben, nachdem die Polizistin laut Staatsanwaltschaft erst die Todesanzeigen der Lokalpresse durchforstet und die Namen zweier Verstorbener dann im polizeilichen Datenbestand abgefragt hatte. Mit ihrer Lebensgefährtin Eva Z. wollte sie dann in die Häuser einsteigen, während die Angehörigen bzw. Trauergäste gerade nicht da waren.

Wie bereits berichtet, sollen nicht nur die Einbrüche auf das Konto der vom Dienst suspendierten Beamtin gehen, sondern u.a. auch Verletzungen des Dienstgeheimnisses, Diebstähle und sogar Besitz von kinder- und jugendpornografischen Bildern.

Die Ex-Partnerin der 45-Jährigen war bereits durch das Amtsgericht München im Dezember 2018 wegen den beiden Einbrüche zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden, da sie sehr auskunftsfreudig war. Sie belastete damals mit ihren detaillierten Aussagen die Polizistin. Und auch vor dem Landshuter Landgericht äußerte sich Eva Z. ziemlich offen über die angeblichen Machenschaften der Person, mit der sie früher eigenen Worten zufolge ein „sehr enges Vertrauensverhältnis“ hatte.

Das Problem wären die Geldnöte der Polizistin gewesen. Man habe zwar gemeinsam versucht, Geld auf legalem Weg über Kredite zu bekommen, doch das hätte nicht geklappt. Als das Geld knapp wurde, zog die Polizistin einmal 200 Euro aus einem Holzstapel vor dem Haus, welches sie zuvor einem Tatverdächtigen auf der Wache gestohlen hatte, wie Eva Z. berichtete. Sie sei davon schon überrascht gewesen, da ihre Ex „normal eine Polizistin mit Leib und Seele war.“

Schließlich stand vor Weihnachten 2017 der Termin für den Gerichtsvollzieher an, dem die Polizistin 5.000 Euro schuldete. „Sie wollte ein großes Ding machen, um die Schulden begleichen zu können“, so die Zeugin und erzählte weiter: „Sie rief mich an und meinte, sie wisse, wann wir ungestört sind. In den Todesanzeigen hatte sie gelesen, wann der Rosenkranz oder die Beerdigung sei und die Daten im Polizeicomputer abgefragt.“

Am 28. November schließlich kam es zum ersten Einbruch. „Sie hatte den Rucksack schon gepackt und wollte das alleine durchziehen, aber ich wollte sie nicht allein gehen lassen. Sie war eine extrem wichtige Person in meinem Leben und ist mir immer beigestanden - auch finanziell“, erklärte Eva Z.

Beim ersten Einbruch konnten sie laut der Zeugin Schmuck, Sparbücher, eine EC-Karte und zwei Heiligenfiguren erbeuten. Doch es sei „einfach zu wenig“ gewesen für den Gerichtsvollzieher und unter dem Vorwand, der Schmuck sei von der Oma, hätten sie dann die Wertsachen einem Ankäufer für etwa 500 bis 800 Euro verkauft.

Dann habe die Polizistin erwähnt, sie wüsste noch ein passendes Objekt in der Gegend. Man sei am nächsten Tag hingefahren, aber bereits von Weitem hätten sie schon im auserkorenen Haus Licht brennen sehen. Deswegen seien sie dann ins benachbarte Anwesen eingebrochen und hätten dort erneut Schmuck, Uhren und hochwertige Münzen im Gesamtwert von ca. 50.000 Euro gestohlen. Diese Wertgegenstände überließen sie dann samt Tatwerkzeug einem Hehler und bekamen dafür die benötigten 5.000 Euro.

Letztendlich herausgerückt mit der Sprache sei Eva Z. bei den polizeilichen Vernehmen, weil sie ihr Gewissen erleichtern wollte. „Das ist eine Sache, die mich auch heute noch nachts verfolgt. Ich wollte abschließen und aus der U-Haft raus“, wie sie aussagte. Deswegen berichtete sie der Polizei in den zahlreichen Vernehmungen von weiteren „krummen Dingern“, die ihre Ex abgezogen haben soll, wie ein Einbruch in einer Döner-Bude. Nachdem die Polizistin Eva Z. aus ihrem Haus geworfen hatte, habe sie keinen Grund mehr gesehen, sie weiterhin zu schützen. „Ich wollte, dass sie Verantwortung dafür übernimmt, was sie getan hat“, so die Zeugin.

Die Angeklagte selbst bezeichnete den Großteil der Tatvorwürfe bereits zum Prozessauftakt als „hanebüchen“.

Der Prozess wird am 4. November fortgesetzt. − mr –