Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Grundschule in Landshut

Einbruch in Grundschule in Landshut

Landshut. Zwischen Freitagabend (30. Oktober) und Samstagnachmittag (31. Oktober) wurde in eine Grundschule in der Neuen Bergstraße in Landshut eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Glasscheibe einer Seitentüre ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Der Täter versuchte zudem, sich Zugang zu einem Raum des Hausmeisters zu verschaffen, was jedoch nicht gelang.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wer hat hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landshut unter der Telefon 0871/9252-0.