Auto nach Crash nur noch Schrott Fahranfänger (18) kommt von Straße ab und walzt Gartenzaun nieder

Heftiger Verkehrsunfall im Landkreis Landshut

Landkreis Landshut. Am Freitag (30. Oktober) um 12.50 Uhr ereignete sich in der Landshuter Straße/Ecke Hauptstraße in Furth (Lkr. Landshut) ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer (18) aus dem Landkreis Landshut war nach Polizeiangaben von Arth in Richtung Mainburg unterwegs. In Furth wollte er nach links in die Hauptstraße abbiegen. „Offensichtlich hatte er dabei eine zu hohe Geschwindigkeit, denn er verlor beim Abbiegevorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug“, so ein Polizeisprecher.

Der junge Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, fuhr über den Bürgersteig, durchschlug den Gartenzaun eines Anwohnergrundstücks und blieb schließlich mittig auf dem Betonsockel des Zaunes hängen. Der junge Mann blieb offenbar unverletzt. Die Bergung des erheblich beschädigten Fahrzeuges bezeichnete ein Polizeisprecher als „schwierig und langwierig“. Der genaue Sachschaden ist unbekannt.