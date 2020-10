Hoher Sachschaden Unbekannter zerkratzt Luxus-BMW

Die Landshuter Polizei bittet um Zeugenhinweise

Landshut. Am Dienstagabend (27. Oktober), zwischen 18.45 und 22 Uhr, wurde in der Papiererstraße in Landshut ein geparkter grüner BMW X6 von einem Unbekannten vorsätzlich verkratzt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Landshut unter Tel. 0871/9252-0.