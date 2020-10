Polizei bittet um Zeugenhinweise Verwüstungen bei Autohändler in Ergolding – hoher Sachschaden

Hoher Sachschaden nach Einbruch bei einem Autohändler in Ergolding (Lkr. Landshut).

Ergolding. Schock für einen Autohändler in Ergolding (Lkr. Landshut): In der Nacht auf Dienstag (27. Oktober) wurde die Eingangstür zu seinem Büro in der Neuen Regensburger Straße eingetreten und anschließend die Einrichtung verwüstet. „Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet“, so ein Sprecher der Polizei Landshut. Der Sachschaden ist jedoch immens, dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise bitte an die Landshuter Polizei, Telefon 0871/92520