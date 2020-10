Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Einfamilienhaus in Altdorf

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Altdorf.

Altdorf. In der Zeit von Dienstagabend (20. Oktober) bis Donnerstagvormittag (22. Oktober) drang ein bislang Unbekannter in eine Doppelhaushälfte in der Landshuter Straße 18 in Altdorf (Lkr. Landshut) ein. Der Täter hebelte ein Fenster zum Wintergarten auf und gelangte so in das Anwesen. Er durchwühlte sämtliche Schränke und entwendete 150 Euro Bargeld. An dem aufgehebelten Fenster entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise an die Polizei Landshut, Telefon 0871/9252-0.