Schwerer Unfall im Landkreis Landshut Mann von Traktoranhänger überrollt

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Landshut

Landkreis Landshut. Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag (21. Oktober) im Landkreis Landshut. Nach ersten Angaben der Polizei ist gegen 14 Uhr in der Gemeinde Hohenthann ein Mann (37) von einem Traktoranhänger überrollt worden. Derzeit ist ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften an der Unglücksstelle im Einsatz. Zum Gesundheitszustand des Unfallopfers und zur Unfallursache liegen derzeit noch keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.

Hier gibt‘s aktuelle Informationen zum Unfall