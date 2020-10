Schock für Frau am Dienstagabend Exhibitionisten-Alarm in Ergolding – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Landshut bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter

Ergolding. Exhibitionisten-Alarm in Ergolding (Landkreis Landshut)! Am frühen Dienstagabend (13. Oktober) gegen 18.30 Uhr bemerkte eine Frau (26) in der Alten Regensburger Straße einen Mann, der sich unweit der dortigen Bäckerei vor einer Frau entblößte und an seinem Geschlechtsteil herumspielte.

Die unbekannte, männliche Person war ca. 35 Jahre alt, 180 cm groß, hatte einen Dreitagebart und trug eine helle Jeans. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren aber sowohl der Exhibitionist als auch sein Opfer verschwunden.

Hinweise bitte unter der Tel. 0871 / 9252-0 an die Polizei Landshut.