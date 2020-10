Sprayer-Alarm in Landshut Graffiti-Serie im Innenstadtbereich – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Landshut eine ganze Serie von Graffiti-Schmierereien hinterlassen.

Landshut. In der Nacht auf Sonntag (11. Oktober) hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Graffiti-Schmierereien im Landshuter Innenstadtbereich hinterlassen. Betroffen sind Gebäude im Bereich der Marienstraße , Freyung, Kolpingstraße, Neustadt, Kirchgasse, Spiegelgasse, Nahensteig, Alte Bergstraße, Innere Münchener Straße, Neue Bergstraße und Bachstraße. Die Graffiti wurden in roter und blauer Farbe gesprüht. Die entstandene Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Landshut, Telefon 0871/92520.