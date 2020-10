Einbruch in Einfamilienhaus in Landshut Terrassentür aufgehebelt, Schmuck gestohlen

Die Polizei Landshut bittet um Hinweise auf den unbekannten Einbrecher!

Landshut. Am Freitag (9. Oktober), zwischen 18 und 21.30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter in der Landshuter Rauschergasse die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Er durchwühlte mehrere Kommoden und Schränke und erbeutete Schmuck im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise bitte an die Polizei Landshut, Telefon 0871/9252-0.