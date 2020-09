Urteil am Landgericht Landshut Ex-Priester als „Rebell von Neurussland“

Der Angeklagte (li.) mit seinem Verteidiger Joachim Schwarzenau. Foto: mr

„Ich wollte dem russischen Volk dort helfen, weil die Lage in der Ukraine eskalierte“, so die Worte des Angeklagten Dimitri S. (Name geändert) - dann kämpfte er gegen ukrainische Truppen.