Heftiger Einschlag Junge Kartfahrerin (16) rast in Reifenstapel – Krankenhaus

Heftiger Unfall auf der Kartbahn in Vilsbiburg (Lkr. Landshut).

Vilsbiburg. Heftiger Unfall auf der Kartbahn in Vilsbiburg (Lkr. Landshut): Wie die Polizei mitteilt, kam eine Kartfahrerin (16) am Sonntagabend (30. August) gegen 20.30 Uhr in einer Linkskurve von der Strecke ab und raste frontal in einen Reifenstapel der Auslaufzone. Die Teenagerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.