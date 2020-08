Schlimmer Unfall in Landshut Radlerin bei Kollision schwer verletzt – Not-Operation

Folgenschwere Kollision zwischen zwei Radfahrern in Landshut

Landshut. Am Donnerstagnachmittag (27. August) war eine Radfahrerin (45) auf dem Karl-Stadler-Radweg in Landshut unterwegs. Gegen 16.15 Uhr kam ihr in der Unterführung der Konrad-Adenauer-Straße ein 68-jähriger Radfahrer entgegen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache stießen die beiden frontal zusammen. Dabei wurde die 45-Jährige schwer verletzt. Sie musste in ein Landshuter Krankenhaus eingeliefert und sofort operiert werden. „Über den derzeitigen Gesundheitszustand liegen keine näheren Informationen vor“, so ein Polizeisprecher. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet.