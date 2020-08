Schwerer Arbeitsunfall in Landshut Bauarbeiter wirft Plexiglasfenster auf Radler – Krankenhaus

Ein Radfahrer ist in Landshut bei einem Baustellen-Unfall erheblich verletzt worden.

Landshut. Am späten Donnerstagnachmittag (20. August) wollte ein 42-jähriger Bauarbeiter von einem Baugerüst am Landshuter Gutenbergweg ein Plexiglasfenster in einen Container auf der Straße werfen. Das Fenster verfehlte jedoch den Container und traf stattdessen einen Radfahrer. Der 40-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und kam in ein Landshuter Krankenhaus. Die Polizei Landshut ermittelt nun gegen den Bauarbeiter wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.