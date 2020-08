Großeinsatz im Landkreis Landshut Musikkneipe „Jimmy‘s Café“ in Altdorf geht in Flammen auf

Großeinsatz der Feuerwehr in Altdorf (Lkr. Landshut).

Altdorf. Am Montagnachmittag (10. August) wurde in Altdorf (Lkr. Landshut) ein Wohn-/Geschäftshaus ein Raub der Flammen.

Gegen 14 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei zunächst mehrere Anrufe, dass Gras bzw. Sträucher in Brand geraten seien und die Flammen auch bereits auf ein angrenzendes Gebäude übergreifen würden. „Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Wohn-und Geschäftshaus bereits in Flammen“, so ein Polizeisprecher. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde die angrenzende Wohnbevölkerung über Rundfunk- und Pressemitteilungen gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Trotz intensiver Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurden das Gebäude mit der Musikkneipe Jimmy's Café und auch zwei Fahrzeuge, die in der Garage standen, bei dem Brand komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im höheren sechsstelligen Bereich.

Da die Feuerwehr das Löschwasser aus dem Bereich der Bernsteinstraße bezog, musste diese für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt werden. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Altdorf, Ahrain, Eugenbach, Landshut-Stadt, Münchnerau und Tiefenbach.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, wurden von der Kripo Landshut in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft übernommen.