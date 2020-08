Großeinsatz der Feuerwehr am Montag Büro- und Geschäftsgebäude in Altdorf geht in Flammen auf

Großeinsatz der Feuerwehr in Altdorf (Lkr. Landshut).

Altdorf. Großeinsatz der Feuerwehr am Montagnachmittag (10. August) in Altdorf (Lkr. Landshut). Nach ersten Angaben der Polizei ist ein Büro- und Geschäftsgebäude in der Moosstraße in Brand geraten. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten“, so ein Polizeisprecher. Menschen sind nicht in Gefahr, zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.