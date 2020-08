Die Polizei bittet um Hinweise Wohnungseinbruch in Landshut

Wohnungseinbruch in Landshut – die Polizei bittet um Hinweise

Landshut. Am Mittwoch (5. August), zwischen 6.30 und 16 Uhr, drang ein bislang Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung in der Goethestraße in Landshut ein. Der Täter trat ein Fenster auf, durchwühlte die komplette Wohnung und entwendete unter anderem zwei Uhren im Wert von ca. 400 Euro. Am Fenster entstand nach Polizeiangaben zudem ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Landshut unter Telefon 0871/9252-0.