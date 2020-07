Rahmennummer entfernt Wem gehört dieses Mountainbike?

Die Landshuter Polizei bittet um Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer eines Mountainbikes.

Landshut. Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei in Landshut ein Mountainbike (Marke: Bulls Sharptail, Farbe: schwarz-weiß) gefunden. An dem Rad wurde die Rahmennummer entfernt. „Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrrad gestohlen wurde“, so ein Polizeisprecher. Der rechtmäßige Eigentümer oder Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0871/9252-0 mit der Polizei Landshut in Verbindung zu setzen.