Unklar, ob es Tote oder Verletzte gibt Explosionen in Holzhaus im Landkreis Landshut

Mehrere Explosionen in Blockhaus: Großeinsatz für die Rettungskräfte im Landkreis Landshut!

Ergolding. Am Donnerstagnachmittag (23. Juli) gegen 17.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern alarmiert, weil ein rund 80 qm großes Blockhaus auf einem Grundstück bei Unterglaim (Gemeinde Ergolding, Landkreis Landshut) in Flammen stand.

Einsatzkräfte vor Ort hörten aus dem Gebäude mehrere Explosionen. Wie sich herausstellte, waren offenbar Gasflaschen detoniert, die der Besitzer im Haus berechtigt gelagert hatte. Das Blockhaus brannte bis auf die Seitenwände vollständig nieder. „Zur Brandursache und ob sich Personen in dem Haus befanden, können momentan noch keine Angaben gemacht werden, da die Brandstelle aufgrund Einsturzgefahr bislang nicht betreten werden konnte“, so ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Im Lauf des Tages werden Personen- und Brandmittelspürhunde zum Einsatz kommen.

Die Brandermittler der Landshuter Kripo haben die Ermittlungen übernommen. „Momentan kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand unter Umständen von dem 77-jährigen Besitzer selbst gelegt wurde“, sagt ein Polizeisprecher. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden bei rund 20.000 Euro liegen.

Die Staatsstraße von Ergolding nach Käufelkofen musste aufgrund der Löscharbeiten von der Feuerwehr für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.