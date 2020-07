Chaoten-Alarm in Bruckberg Unbekannter beschädigt mehrere Autos

Die Polizei Landshut bittet um Hinweise!

Bruckberg. Schock für mehrere Autofahrer in Bruckberg (Lkr. Landshut): Im Zeitraum von Donnerstagabend (9. Juli) bis Freitagmorgen (10.Juli) hat ein bislang Unbekannter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand jeweils die Motorhaube und Seitentüren der Autos, die in der Bahnhofstraße abgestellt waren. Dadurch entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Landshut unter Telefon 0871/9252-0.