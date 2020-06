Nächtlicher Einbruch Tresor und EDV-Geräte aus Landshuter Firma gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Einbrecher in der Maybachstraße in Landshut zugeschlagen. Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18 auf 19. Juni, ist in ein Firmengebäude in Landshut eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten mehrere EDV-Geräte und einen Tresor. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt.