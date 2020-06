Verdächtiger Fund bei Vilsheim Wurde schon wieder ein vergiftetes Ei ausgelegt?

Wurde jetzt bei Vilsheim erneut ein Giftköder ausgelegt? Auf einem Feldweg wurde ein verdächtiges Ei gefunden – unweit der Stelle, wo Ende März ein vergiftetes Hühnerei gelegen hatte. Die Polizei Vilsbiburg ermittelt.

Vilsheim. Auf einem Feldweg nördlich von Langenvils (Gemeinde Vilsheim) – zwischen der Vilstalstraße und dem Lechauer Weg – wurde von einer aufmerksamen Spaziergängerin ein aufgeschlagenes Hühnerei aufgefunden, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben der Finderin war das Ei im Innern leicht rötlich verfärbt. Die Polizei Vilsbiburg hat das Ei bereits sichergestellt.

Erst vor wenigen Wochen – am 31. März – wurde im südlichen Teil, circa 500 Meter vom jetzigen Fundort entfernt, ein vergiftetes Ei aufgefunden. Ob es sich wiederum um ein vergiftetes Ei handelt, muss nun durch eine erneute chemische Untersuchung beim Landeskriminalamt geklärt werden. Von der Polizei Vilsbiburg wurden die Ermittlungen bereits, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut, forciert.

Wer hat in den letzten Tagen rund um den Auffindungsort verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Vilsbiburg, Telefon 08741/96270.

Die Polizei Vilsbiburg bittet in dem genannten Bereich um erhöhte Vorsicht bzw. Sensibilität. Eltern sollten unbedingt darauf achten, dass ihre Kinder keine herumliegenden Eier oder ähnliche, verdächtige Gegenstände anfassen. Hundehalter sollten ihre Tiere an die Leine nehmen. In jedem Fall aber sollte die Polizei beim Auffinden von solch verdächtigen Gegenständen unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.