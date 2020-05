Vorsicht am Telefon Anruf eines falschen Polizeibeamten

Foto: 123rf.com

Die alte Masche wird immer noch versucht: sich am Telefon als Ordnungshüter auszugeben, um auf diese Weise illegal an Informationen, Wertsachen oder Bargeld zu gelangen. Ein Rentner aus Landshut fiel aber nicht darauf herein sondern verständigte die echte Polizei.