Brand in Velden Zündelnder Bub fackelt Haus ab

Foto: km

Großeinsatz für die Feuerwehren im Landkreis Landshut: Ein Gebäude ist am Freitagnachmittag in Velden im Landkreis Landshut in Vollbrand geraten. Ausgelöst hatte das Feuer ein zündelnder Bub im Alter von 14 Jahren.