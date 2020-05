Blöd gelaufen Nach Führerscheinprüfung high am Steuer erwischt

Fotos: 123rf.com

Da hat selbst die Polizei nicht schlecht gestaunt, als sie den jungen Mann am Donnerstag in Altdorf bei Landshut stoppte. Erst am Nachmittag hatte er seine Führerscheinprüfung bestanden, Stunden später saß er bereits high am Steuer.