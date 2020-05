Giftköder ausgelegt Vorsicht vor Rattengift-Ködern

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Ortsbereich Weng im Landkreis Landshut von einem noch Unbekannten eine Portion Hackfleisch, durchsetzt mit Rattengift, in den Garten einer Hundehalterin geworfen.

Weng. Die Nacht-und-Nebel-Aktion blieb unbemerkt, bis die Hündin Yuna am nächsten Tag einen Teil des Giftköders fraß. Sie musste umgehend mit Vergiftungserscheinungen zum Tierarzt gebracht werden, der ihr durch sofortige Behandlung das Leben retten konnte.

Die Köderreste sind der Polizei übergeben worden, die jetzt nach dem unbekannten Straftäter sucht. Auch die Nachbarschaft sei von der Besitzerin informiert worden, aufmerksam zu bleiben. Ebenfalls ging die Warnung an ihren Hundeverein: Die Besitzerin bittet nun darum, dass unter anderem die Tierärzte bei ungewöhnlichen Vorkommnissen an den Vorfall denken, das Gift in Erwägung ziehen.

Der jungen Border Collie Hündin geht es inzwischen zum Glück wieder gut. Dass sie überlebt hat, verdanke sie nach tierärztlichen Aussagen den schnellen Reaktionen.

Sollte jemand in Weng in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bitte Hinweise an die Polizei Landshut unter Telefon 0871/92520.