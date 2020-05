Schwerer Unfall Biker wird in Gegenverkehr gerammt

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße ereignet. Ein 62-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Ergolding. Der Unfall ereignete sich, als ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Landshut an der Kreuzung zur Gustl-Waldau-Straße nach links abbiegen wollte. Er übersah dabei den Motorradfahrer, der bereits auf der Abbiegespur war. Der 62-Jährige wurde durch den schweren Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und schleuderte dort gegen den Wagen einer 36-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Kelheim. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Landshuter Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich an der Konrad-Adenauer-Straße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. − pm/ad –